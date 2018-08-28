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Оскорбления Познера, Собчак и минет афроамериканцу: Как Лимонов побывал у Юрия Дудя

Сегодня, 17:11

Очередной выпуск интервью у Юрия Дудя вновь спровоцировал череду скандалов.

 

Все дело, конечно же, в личности гостя, ведь им стал Эдуард Лимонов, который в жизни является личностью крайне эпатажной, потому в своих выражениях он не стеснялся совершенно. В результате оскорбления разлетались по самым разным деятелям российского шоу-бизнеса и медиа, но больше всех «досталось», наверное, Владимиру Познеру и Ксении Собчак. Также не обошел блогер Юрий Дудь и весьма щекотливые моменты из книг Лимонова.

Перво-наперво писатель и общественный деятель объяснил, почему некогда называл Познера «толстым, жирным стукачом». Истолковал он все таким образом, что это была лишь реакция после того, как сам Познер заявил, что считает Лимонова «фашистом».

«Ну должен же был я как-то отвечать», - объяснил свой выпад писатель, добавив, что вокруг него постоянно происходит «кипящий бульон», потому он должен хоть как-то реагировать.

«Это как «сам дурак» на кухне. Он умный человек, я – умный. Мы забыли об этом практически сразу», - подчеркивает Лимонов, намекая, что конфликт между ним и Познером остался в прошлом.

С Ксенией Собчак ситуация получилась еще более острой. Ее Лимонов назвал «дурой набитой» и «губошлепой птушницей». Окончательно в этом убедится ему удалось, как признался писатель Дудю, когда он побывал у Собчак на интервью. Она тогда всячески пыталась с ним не поругаться и признавалась ему в любви.

«Я тогда взял вот так и говорю ей: «Целуй ботинок!». Она просто ошалела!», - признается писатель. Дополнил он это все историей о том, что Собчак пыталась ему подарить том Горького, считая, что тем самым обидит его.

 

Конечно же, не обошлось и без знаменитого эпизода из книги «Это я – Эдичка», в котором в мельчайших подробностях описывается минет афроамериканцу со стороны главного героя, с которым многие ассоциируют самого Лимонова. Дудь, естественно, прямо задал вопрос ему – был ли аналогичный инцидент в реальной жизни, но закончилось все увиливанием писателя. Также он отметил, что на книге написано «роман», потому и относится к нему стоит также.


Николай Офицеров

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