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| | Главный фаворит «Замуж за Бузову» сыровар Денис Лебедев оказался в аутсайдерах

Главный фаворит «Замуж за Бузову» сыровар Денис Лебедев оказался в аутсайдерах

Сегодня, 17:38

Продюсеры реалити-шоу «Замуж за Бузову» пошли навстречу зрителям, предложив выбрать четвёрку лучших кандидатов за руку и сердце главной невесты страны.

 Бизнесмен из Суздали Денис Лебедев был основным кандидатом среди участников телепроекта. Однако зрительское голосование показало, что сыровар не вошел в четвёрку лучших, оказавшись аутсайдером. Столь неожиданный поворот, который привнесло голосование зрителей, только добавило интриги. Теперь тем, кто следит за развитием проекта, придётся выбрать для себя нового фаворита.

Некоторые из зрителей полагают, что причиной столь неожиданных изменений в сюжете стало то, что Бузову и Лебедева стали замечать вне проекта, что говорило о близких отношениях участника и певицы. Уход Дениса с проекта позволит продюсерам шоу продолжать создавать интригу, а также не потерять репутацию. Однако многие из зрителей реалити оказались недовольны таким изменениям, потому что Лебедев казался им самым достойным кандидатом. Также некоторые из фанатов Бузовой отметили, что во время просмотра шоу разочаровались в певице, как в человеке из-за её поведения.


Соломон Эспи

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