Зрелая Ольга Слуцкер продемонстрировала шикарное тело в отпуске

Бизнес-вумен со всей сторгостью следит за своей фигурой и придерживается определенных норм питания, помогающих ей выглядеть не хуже молодых девушек.

Ольга Слуцкер опубликовала фотографию, продемонстрировав роскошное тело в купальнике. Она провела отличный отпуск, охарактеризовав его как «вкусный, замечательный,солнечный, в меру спортивный, нежный и иногда даже горячий». На снимке владелец тренажерный залов предстала перед подписчиками в моднейшем бикини изумрудного оттенка.

Ольга Слуцкер ничем не уступает российским звездам в красоте и привлекательности. Например, певица Валерия в 50 лет постоянно публикует фото собственных идеальных форм, хотя жена Иосифа Пригожина уже зреля женщина и мать троих детей. Валерия занимается фитнесом, тренируя соблазнительное тело.

Ранее Слуцкер посетила вместе с четой Юдашкиных один из ресторанов Санкт-Петербурга. Ольга и Марина выглядели очень впечатляюще, но звездный тренер все же смогла затмить собой супругу модельера. Рассматривая их совместный снимок, фанаты написали больше похвал именно в адрес Слуцкер.

Никита Готский