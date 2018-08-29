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| | Создатель "Джея и молчаливого Боба" раскрыл секрет резкого похудения на 25 килограммов

Создатель "Джея и молчаливого Боба" раскрыл секрет резкого похудения на 25 килограммов

Сегодня, 05:40

Кевин Смит рассказал, как на картофельной диете похудел со 113 кг до 88 кг за полгода.

 Создатель "Джея и молчаливого Боба" Кевин Смит начал менять свое питание после того, как полгода назад попал в больницу с сердечным приступом из-за закупорки артерии. Это событие сильно повлияло на кинодеятеля, который решил прислушаться к рекомендациям врачей и серьезно заняться здоровьем.

В своем аккаунте в соцсетях режиссер раскрыл секрет резкого похудения на 25 килограммов – с 113 до 88 кг. По словам Смита, он просто копировал питание своей дочери-вегана Харли Квин Смит и питался в основном растительными продуктами. Это было не так просто, ведь режиссер «ненавидит фрукты и овощи», в чем он также признался лично.

 Смит также сообщил, что практиковал картофельную диету, которая считается слишком экстремальной и не рекомендуется людям со слабым здоровьем. Эта диета кажется простой, доступной и довольно питательной, но при этом может привести к авитаминозу, а сам рацион не подходит диабетикам, вызывает сильную жажду и довольно однообразен. Возможно, потому, что Смит разнообразил эту диету другими растительными продуктами, ему удалось продержаться на ней шесть месяцев и достигнуть впечатляющих результатов.


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