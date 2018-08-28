«Скромнее быть нужно»: Ольга Бузова снова взбесила фанатов своим хвастовством

Ольга Бузова снова взбесила своих же поклонников новой публикацией в Instagram. На этот раз самую завидную невесту страны обвинили в чрезмерном хвастовстве.
Недавно Ольга Бузова, которая не сходит с экранов телевизора и Интернета, похвасталась своим новым достижением. Телеведущая появилась на обложке юбилейного выпуска российской версии журнала Cosmopolitan beauty. Однако интернет-пользователи не стали радоваться за знаменитость, так как посчитали, что Бузова слишком много хвастается.
Безумно приятно стать Музой юбилейного номера журнала @cosmobeauty_russia ???????????? Мы с вами начинали свое восхождение примерно одинаково, я почти 15 лет назад пришла на телепроект «Дом-2», а вы начали издаваться в России ???? И вот мы встретились и сделали невероятную фотосессию с интересным интервью ?????? Кстати, впервые за всю историю журнала я сразу на двух обложках @cosmobeauty_russia ???????? Спросите как? Отвечу вам: Легко! Это же Я, а я могу все, ведь я Ольга Бузова ???? Ищите свежий номер в продаже уже с сегодняшнего дня ????
«Закончатся деньги у твоих «спонсоров» и тогда обсудим твои достижения. Ты ноль во всем и старая к тому же», «Обезьяну выпустили, вот и хвастается вечно», «Оля, скромнее быть нужно», «За нее пашет тот, кто продвигает ее на высоту ...Бузова далеко взлетела, больнее будет падать, останешься ни с чем у разбитого корытца», - заявили хейтеры Бузовой в Instagram.