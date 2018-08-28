49-летней Эвелине Бледанс удалось забеременеть после ЭКО

В следующем году ведущая станет мамой в третий раз. Она мечтает родить девочку.

Героиней одного из последних выпусков шоу «Прямой эфир» стала Эвелина Бледанс. В студии она откровенно рассказала о драме, произошедшей с ней в молодости: во время первого брака ведущая забеременела, но в результате нападения у нее родилась мертвая дочь. Эвелина Бледанс призналась, что всегда хотела родить девочку, и недавно решилась на ЭКО. Весь процесс проведения процедуры ведущая разрешила запечатлеть на камеры, и отрывок даже показали в эфире. Бледанс рассказала, что серьезно подготовилась к ЭКО, и вместе с младшим сыном съездила на родину Ванги, чтобы процедура прошла успешно.

Сегодня, 28 августа, стало известно, что 49-летней Эвелине Бледанс удалось забеременеть, и теперь она обдумывает свой декретный отпуск. Об этом СМИ проинформировали представители канала ТВ-3. Они уточнили, что ведущая уже уведомила об этом руководство.

Напомним, что Эвелина Бледанс воспитывает шестилетнего сына Семена от Александра Семина. Также у нее есть 24-летний сын Николай от брака с израильским бизнесменом, который проживает на родине отца.

Виктория Озерова