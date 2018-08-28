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| | Жена-бездельница разводит внука Пугачёвой «как лоха»

Жена-бездельница разводит внука Пугачёвой «как лоха»

Сегодня, 16:13

21-летняя модель Алена Краснова то и делает, что тратит заработанные мужем деньги, а сама, кроме ведения страницы Instagram, ничем полезным не занимается.

 

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уже год состоит в браке с моделью Аленой Красновой. Прошлым летом Кристина Орбакайте организовала своему сыну роскошную свадьбу, потратив на торжество около 25 млн рублей. Алене удалось заполучить одного из самых завидных женихов страны и стать родственницей сразу двух звездных семей.

До недавнего времени общественность беспокоилась лишь о том, когда супруги наконец-то станут родителями. Но с недавних пор добавилась еще одна важная тема для обсуждений. Поклонники уверены, что Алена разводит внука Примадонны «как лоха». Модель назвали тунеядцем и эгоисткой, которая ничего полезного для семьи не делает, а только тратит семейный бюджет. Никита Пресняков как будто не видит этого или считает, что так и должно быть – супруг зарабатывает деньги, а жена тратит. Многочисленные фото со страницы Алены Красновой подтверждают мнение общества. Всю роскошь жизни модели демонстрируют кадры дорогих курортов, элитных ресторанов, шикарных бутиков. Фолловеры заметили, что девушка часто хвастается дорогими украшениями, парфюмерией, одеждой, что говорит об ее избалованности. Родственница Аллы Пугачевой живет как настоящий представитель «золотой молодежи» тогда, как Никита трудиться, чтобы обеспечить свою семью.

 

Некоторые комментаторы не удивляются сложившейся в семье Преснякова ситуации. Фолловеры заметили, что Краснова выросла в состоятельной семье – ее отец крупный бизнесмен. Девушка просто привыкла к роскоши и дармоедству, считают пользователи. Другие также подчеркнули, что мама жены Преснякова, как и дочь, не работает.

Многие уверены, что карьера модели у Алены не пошла вверх. Судя по количеству подписчиков в соцсети Instagram, девушка не очень популярна. Даже, несмотря на неудачи в этом направлении, жена-бездельница не намерена искать другую работу. Пользователи отметили, что Алена сейчас в том возрасте, когда хочется гулять, радоваться жизни и быть свободной, а ответственность, мудрость, самокритичность, уважение к мужу – это не про нее. Возмущение у пользователей также вызвало то, что Алена не планирует в ближайшее время становиться мамой. Девушка заявила, что хочет пожить для себя.


Мирослава Донцова

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