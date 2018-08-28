«Богиня» Анна Седокова восхитила поклонников фото в красном купальнике

Подписчики в Instagram позитивно оценили образ звезды и буквально засыпали ее комплиментами и признаниями в любви.

Анна Седокова поделилась с поклонниками в Instagram размышлениями об отношениях. Она вспомнила свою любимую фразу о том, что от тех, кто не устраивает как партнер, нужно уходить, и отметила, что все страдания и оправдания в случае сложных отношений являются «бредом». Певица также сообщила фанатам, что она на пути к «самым крутым впечатлениям». Но размышления звезды не привлекли внимания пользователей из-за снимка, которым она сопроводила публикацию. Возможно, откровенной фотографией певица решила ответить на намеки фанатов, что она не в лучшей форме, которые появились под некоторыми предыдущими постами. На снимке певица запечатлена в ярко-красном сдельном купальнике с черным поясом. Образ она дополнила распущенными завитыми волосами и ярким макияжем.

Откровенным фото Анне Седаковой удалось восхитить поклонников. Фанаты рассыпались в комплиментах, отметив прекрасную физическую форму и сексуальный образ певицы: «Какая ты шикарная женщина», «Очень красивая и сексуальная», «Услада для глаз».

Виктория Озерова