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| | «Богиня» Анна Седокова восхитила поклонников фото в красном купальнике

«Богиня» Анна Седокова восхитила поклонников фото в красном купальнике

Сегодня, 15:42

Подписчики в Instagram позитивно оценили образ звезды и буквально засыпали ее комплиментами и признаниями в любви.

 

Анна Седокова поделилась с поклонниками в Instagram размышлениями об отношениях. Она вспомнила свою любимую фразу о том, что от тех, кто не устраивает как партнер, нужно уходить, и отметила, что все страдания и оправдания в случае сложных отношений являются «бредом». Певица также сообщила фанатам, что она на пути к «самым крутым впечатлениям». Но размышления звезды не привлекли внимания пользователей из-за снимка, которым она сопроводила публикацию. Возможно, откровенной фотографией певица решила ответить на намеки фанатов, что она не в лучшей форме, которые появились под некоторыми предыдущими постами. На снимке певица запечатлена в ярко-красном сдельном купальнике с черным поясом. Образ она дополнила распущенными завитыми волосами и ярким макияжем.

Откровенным фото Анне Седаковой удалось восхитить поклонников. Фанаты рассыпались в комплиментах, отметив прекрасную физическую форму и сексуальный образ певицы: «Какая ты шикарная женщина», «Очень красивая и сексуальная», «Услада для глаз».


Виктория Озерова

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