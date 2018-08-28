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| | «Уже слишком старая»: Пугачева повесила детей на Галкина, а сама наслаждается пенсией

«Уже слишком старая»: Пугачева повесила детей на Галкина, а сама наслаждается пенсией

Сегодня, 15:56

Примадонна больше отдыхает с подругами, чем возится с Лизой и Гарри, пишут поклонники.

 Алла Пугачева была и остается любимейшей исполнительницей миллионов людей по всему миру на протяжении долгих лет, а все благодаря ее трудолюбию и самоотверженности на сцене. Но, заслужив огромное уважение и признание, Примадонна уже несколько лет, как отошла от концертной деятельности. Фанаты были уверены: Пугачева перестала выступать из-за рождения детей Лизы и Гарри, за которыми она теперь постоянно ухаживает. Однако недавно Максим Галкин показал видео из семейного архива, на котором запечатлены первые шаги и первые эмоции близнецов, и на кадрах видно, что отец куда больше возится и играет с детьми, чем мать.

Если Пугачева и есть в ролике, то в основном как закадровый голос. Все это натолкнуло фанатов на мысль, что певица повесила детей на Галкина, а сама наслаждается заслуженной пенсией. Пользователи не исключают, что Алла Борисовна может быть и хочет намного больше времени проводить с детьми, но года не позволяют, так сказать «уже слишком старая» для того, чтобы успевать за подвижными и энергичными близнецами. Но нельзя сказать, что отца детей сильно тяготит то, что на него возложили все родительские обязанности. Дело в том, что дети появились ведущего и юмориста уже в достаточно сознательном возрасте, в 37 лет, а, следовательно, он уже не столько отталкивается от эгоистичных желаний и отлично понимает, какую ответственность несет за детей.

Тем временем Пугачева устала дарить всю себя сначала зрителям со сцены, потом своим домашним. Долгожданный отдых она хочет в основном посвятить себе и своим друзьям. Например, совсем недавно Галкин опубликовал ролик, в котором, Пугачева дурачится с Лаймой Вайкуле.

В последнее время о звездной семье появляется все больше слухов в СМИ. Есть данные и нетрадиционной ориентации Галкина, и о том, что он отец младшего сына Кристины Орбакайте, и о том, что у него был роман с телеведущей Юлией Барановской. Все это говорит только о том, что аудитория продолжает интересоваться Пугачевой и Галкиным.


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