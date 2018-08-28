Любовница Говорухина просит миллионы на лечение сына режиссера

Актриса познакомилась с уже умершим режиссером в начале 2000-х и снималась с его фильмах. Вскоре между ним возник роман.

По словам Анастасии Марцинковской, в результате их любви у нее родился сын Давид. В 2004 году после выписки из роддома медики поставили ребенку диагноз: органическое поражение мозга с элементами ДЦП и эпилепсии. Актриса заявила, что все это время сама лечила мальчика, но тому нужны постоянно дорогостоящие препараты и операции. Марцинковская отметила, что не беспокоила по этому поводу Станислава Говорухина, но когда ситуация стала хуже, она вышла с ним на связь и попросила помочь.

Тот через своего знакомого передал ей элитные лекарства и дал согласие платить по 15 000 рублей каждый месяц на протяжении двух лет. Сын режиссера заметно поправился, его устроили в специализированную школу, теперь его мать просит часть имущества Говорухина для оплаты долга в 2,5 миллиона рублей и оплаты дорогой дельфинотерапии, курс которой стоит 55 000 рублей. Анастасия не верит, что жена и дети режиссера добровольно отдадут ей часть денег умершего, но свои притяжения готова доказать в суде.

Никита Готский