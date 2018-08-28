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| | Эд Ширан тайно женился на подруге детства

Эд Ширан тайно женился на подруге детства

Сегодня, 14:54

Жену музыканта зовут Черри Сиборн. Свой праздник пара скрыла от публики, о нем стало известно только во время беседу артиста с корреспондентами.

 

Поклонники Эда Ширана заподозрили еще в феврале, что их кумир женат. Отвечая на вопрос, что за кольцо на его пальце, тот заявил, что перстень является помолвочным. Предложение Черри он сделал еще в январе, встречаясь с ней три года. Свою даму сердца Ширан знает с детства, ей он посвятил одну из собственных композиций, признавшись, что теперь его счастье: это жена, музыка и несколько домашних котов.

Правда всплыла во время его диалога с журналистом Access, который спросил, глядя на его кольцо, когда состоится свадьба музыканта. Певец слегка растерялся, но ответил, что ничего не делает ничего публичного в своей жизни, когда репортер начал поздравлять его с прошедшим торжеством.


Никита Готский

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