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| | «Гормональный выброс»: Регину Тодоренко осудили за оскорбление индийской культуры

«Гормональный выброс»: Регину Тодоренко осудили за оскорбление индийской культуры

Сегодня, 03:30

Беременная певица в образе индийской женщины исполнила песню на непонятном языке, чем вызвала не только смех, но и критику в свой адрес.

 

Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко не перестает удивлять своей неисчерпаемой энергией и оптимизмом. Искренняя и открытая девушка ежедневно делиться с поклонниками своими положительными и яркими эмоциями.

Недавно Регина опубликовала очередное забавное видео на своей странице в соцсети Instagram. Исполнительница предстала перед подписчиками в образе индийской девушки. Возлюбленная Влада Топалова нарядилась в шикарное платье в индийском стиле, а массивные украшения дополнили ее образ. На коротком видео певица исполнила для фанатов композицию на придуманном языке. «Мне кажется или я пою на турецком?», - спросила у подписчиков Регина. Многие восхитились чувством юмора артистки и отметили, что новый образ ей к лицу. «Смешная и красивая», «Люблю, когда люди могут посмеяться над собой», «Тебе идет, ты в этом платье красивее всех», «Какая красотка, умничка и талантище», «Ты великолепна во всем», - пишут фолловеры. Другие связали дурачество Регины с ее беременностью: «Гормональный выброс», «По поведению видно, что беременность точно есть», «Регина, тебе плохо?». По мнению многих пользователей, у ведущей получилась смесь нескольких языков – персидского, турецкого, индийского и даже иранского. Кто-то даже предположил, что песня похожа на композицию исполнителя Араша.

Однако не всем пришлись по душе такие шутки певицы. Некоторые осудили артистку за оскорбление индийской культуры. Фолловеры посчитали, что это неуважение к другой культуре. «Это как оскорбления для другой культуры!», «Так нельзя», «Зачем так кривляться?», - пишут недовольные юзеры. Впрочем, негативные комментарии не помешали стать видео популярным – индийское шоу Тодоренко посмотрели более 1 млн пользователей.


Мирослава Донцова

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