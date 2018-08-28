«Из грязи в князи»: Зрители разоблачили «долларового миллионера» из «Замуж за Бузову»

Евгений Назаров не тот, за кого себя выдает, уверены многие поклонники певицы.

Зрители шоу «Замуж за Бузову» после первого же выпуска разоблачили одного из участников – «долларового миллионера» Евгения Назарова. Фанаты певицы уверены, что настоящий миллионер никогда и ни в коем случае не будет начинать знакомство с кем-либо со слов: «Привет! Я долларовый миллионер».

По словам Назарова, он занимается инфобизнесом и криптовалютой, а представители данных сфер деятельности считают, что таким своим поведением бизнесмен создает негативное представление об их деятельности. Люди, разбирающиеся в нетворкинке, имеют представление о том, как правильно начинать знакомство, как сложить о себе наиболее хорошее впечатление, чего, видимо, не знает Назаров. Его хвастовство не только не поможет ему найти новых клиентов, но старые от него вполне могут уйти, пишут пользователи Сети.

Зрители считают, что Назаров – это стандартный инфобизнесмен «из грязи в князи», а если у него и появились миллионы, то они появились недавно. Он мало понимает, что с ними делать и хочет кричать на весь мир о том, что он больше не нищий. В противном случае, он умышленно «набивает себе цену», чтобы подольше задержаться на шоу. Фанаты Ольги Бузовой пристыдили претендента на каждую из этих позиций.