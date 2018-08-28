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| | «Как пенсионер»: Меладзе будил жителей в 8 утра съемками нового клипа

«Как пенсионер»: Меладзе будил жителей в 8 утра съемками нового клипа

Сегодня, 14:18

Валерий Меладзе решил порадовать своих поклонников новым клипом, к съемкам которого приступил утром выходного дня. Однако жителей домов, возле которых проходила работа над видео, рвение исполнителя не порадовало.

В социальной сети Instagram появился ролик, который должен был передать причину возмущения всех тех, кто был разбужен активной работой певца воскресным утром. Автор видео, показывающего работу Меладзе над клипом, возмущен тем, что именно громкая музыка стала причиной пробуждения. Также он уточнил, что ролик не может передать всей громкости происходящего на улице. «Вывел своими катаниями в 8 утра», - пишет автор видео.

Поклонники решили встать на защиту Меладзе, отметив, что он старается ради своих слушателей, пытаясь обрадовать их новым видео. Однако для тех, кто имеет возможность выспаться только в воскресенье, музыка в 8 утра не показалась поводом для того, чтобы восхититься рвением исполнителя. Некоторые отметили, что основными слушателями певца являются пенсионеры, и как раз ради них он начал свои съемки с утра пораньше.  


Соломон Эспи

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