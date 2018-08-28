«Передумала разводиться»: Адвокат Петросяна раскрыл намерения Степаненко

Артистка специально затягивает судебный процесс, чтобы заставить супруга согласиться на ее условия раздела имущества.

Еще в начале прошедшего месяца Елена Степаненко подала в Хамовнический суд Москвы заявление о разделе имущества, нажитого в браке с Евгением Петросяном. Юмористы решили развестись спустя 32 года совместно жизни, и артистка потребовала большую часть общенажитого, которое оценивается в полтора миллиарда рублей. Евгений Петросян подал встречный иск о разделе имущества поровну. Теперь судебный процесс затянулся в связи с имущественными спорами.

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин дал новое интервью, в котором рассказал о ходе дела и раскрыл намерения Елены Степаненко. По мнению представителя артиста, юмористка намерено затягивает бракоразводный процесс: она «передумала разводиться», и так хочет заставить его клиента отказаться от расторжения брака или согласится на ее условия по разделу имущества. Сергей Жорин проинформировал, что он подал в Хамовнический суд прошение о выделении требований о расторжении брака в отдельное производство, так как развестись можно за 3-4 месяца, а имущественные споры могут длиться голами. По его словам, уже на следующем заседании намерения Степаненко прояснятся.

Виктория Озерова