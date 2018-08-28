«Не хочет быть как Пугачёва»: Орбакайте стала хорошей матерью из-за тяжёлого детства

Примадонна сама признавалась, что часто бросала больную дочь и уезжала выступать на сцене.

Легендарная певица Алла Пугачева всегда признавалась, что очень сильно любит выступать перед зрителями, любит, когда все их внимание направлено на нее одну. Однако концертную жизнь Примадонна часто любила даже больше, чем единственную дочь, и из-за плотного гастрольного графика Пугачева не могла быть рядом с маленькой Кристиной. Как рассказывала сама Примадонна, ей нередко приходилось бросать дочь одну, даже если та заболела и просила мать остаться.

Сложно представить, что происходило в душе маленькой девочки, когда такой близкий и дорогой человек, как мама, меняет тебя на карьеру и любовь аудитории. Время быстро шло, Орбакайте начала стремительно взрослеть, а концертная деятельность ее матери только набирала обороты. Тогда Пугачева и спохватилось: детство дочери она пропустила, но не хотела пропускать еще и юность. Поэтому все чаще брала Орбакайте с собой на гастроли. Тогда дочь Пугачевой поняла к чему от нее убегала мать – к миру кулис, оваций и музыкального драйва.

Вскоре и сама молодая певица Кристина Орбакайте начала выступать на сцене, но при этом очевидно было то, что она не хочет быть в точности такой, как Пугачева. Детьми из-за сцены она не жертвовала, видимо, хорошо понимая, каково это, но все больше старалась проводить с ними времени. Казалось, что Орбакайте удалось сделать невероятное – совместить успешную карьеру и роль матери, супруги. При этом ее поклонники уверены, что Орбакайте стала хорошей матерью из-за тяжёлого детства и негативного примера матери. Когда же сама Пугачева устала от бурной концертной жизни в силу преклонного возраста, возможно, она поняла, что упустила самые важные моменты из жизни дочери. Теперь она пытается воссоздать потерянную семейную идиллию со своими младшими детьми Лизой и Гарри.