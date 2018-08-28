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| | Том Круз дошел до абсурда в требованиях к персоналу отеля

Том Круз дошел до абсурда в требованиях к персоналу отеля

Сегодня, 13:59

Том Круз известен тем, что ответственно и серьезно подходит к своим ролям в фильме, выполняя даже самые сложные трюки самостоятельно. Подобного отношения к своей работе он требует и от персонала в отелях.

 Голливудский актёр пользуется своим статусом для того, чтобы требовать беспрекословного выполнения всех своих требований от людей, занимающихся его обслуживанием. Часто это отношение к персоналу называют жестоким и недопустимым. Однако иногда Том Круз перегибает палку и его требования доходят до абсурда, а сам актёр становится целью для насмешек.

Одной из ситуаций, которая шокировала поклонников голливудской звезды, стало интервью работников отеля, где он находился во время съемок фильма «Миссия невыполнима». Том требовал, чтобы персонал входил в его номер исключительно спиной. До такого обращения с людьми актёр дошел из-за попыток исцелить повреждённую ногу силой мысли, а его беспомощное состояние не должны были видеть. Работникам было запрещено поворачиваться к актёру лицом, что вызывало серьезные проблемы при обслуживании. Стоит отметить, что ни жёсткое отношение к персоналу, ни сила мысли Тому Крузу не помогли. Актёру пришлось обратиться к обычному травматологу, который помог звезде.


Соломон Эспи

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