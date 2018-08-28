Ксения Собчак насмешила фанатов в Instagram пустым декольте

Популярная телеведущая Ксения Собчак опозорилась в Сети из-за небольшой груди. Дело в том, что на новом фото поклонники увидели только пустое декольте.

36-летняя Ксения Собчак насмешила фанатов новым кадром в Instagram. На снимке Собчак предстала в летнем платье в пол с глубоким вырезом в области декольте. Однако поклонники посчитали, что данный наряд совсем не украсил Ксению, а наоборот подчеркнул недостаток. В комментариях фанаты заявили, что им не интересно смотреть на пустое декольте.

«Что-то похудела так сильно, уже и груди совсем нет», «В новом сезоне в моде маленькая грудь. Так что Ксюша в тренде!», «Ксения не планируете увеличить грудь хирургически?», «Ксюша, а куда пропала грудь?», «Страшная картина, очень худая стала», - заявили интернет-пользователи.

Светлана Славянская