69-летняя Пугачева покорила фанатов образом 20-летней модели

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| | «Старушка еще полна сил»: Сексолог рассказал об интимной жизни Пугачёвой и Галкина

«Старушка еще полна сил»: Сексолог рассказал об интимной жизни Пугачёвой и Галкина

Сегодня, 13:28

Алла Борисовна удовлетворяет мужа в постели, уверяет эксперт.

 

Максима Галкина и Аллу Пугачеву в последнее время обсуждают очень часто. Общественность уже прогнозирует расставание пары из-за слухов об изменах Галкина, которого обвиняют в любовных связях не только с Юлией Барановской, но и с дочерью Примадонны Кристиной Орбакайте. Некоторые и вовсе называют юмориста гомосексуалистом и приписывают ему романы с мужчинами. Многие уверены, что молодого Галкина престарелая жена больше не возбуждает и не удовлетворяет в постели, поэтому он и переключился на молодое поколение.

Сексолог решил прокомментировать интимную сторону отношений самой популярной пары шоу-бизнеса. Специалист рассказал, что в постели у Аллы Пугачевой и Максима Галкина нет абсолютно никаких проблем. Эксперт проанализировал поведение супруга Примадонны на наличие признаков нехватки секса и сделал интересные выводы.

 

Сексолог отметил, что мужчины, которым не хватает интима, часто ограждаются от окружающих. Максим Галкин же активно занимается творческой деятельностью, гастролирует, отдыхает вместе с семьей. И обо всем этом артист рассказывает своим поклонникам в Instagram, отметил эксперт. Об отсутствии секса у мужчины также говорит его агрессивное поведение и озлобленность. Про Максима Галкина этого не скажешь, подчеркнул специалист. Юморист – душа и смех компании. Артист всегда находится в прекрасном настроении и делиться положительными эмоциями с другими. Показная ненависть к женскому полу, как признак проблем в сексуальной жизни, тоже не заметна у супруга Пугачёвой. Юморист всегда отличался трепетным отношением к женщинам. Артист никогда не даст в обиду свою жену и жестко отвечает всем недоброжелателям, заметил сексолог.

Из всего вышесказанного можно сделать единственный вывод – проблем с сексом у звездной пары нет, а "Алла-старушка" еще полна сил и энергии.


Мирослава Донцова

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