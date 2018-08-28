«Наставили рога Пугачёвой»: Сын Орбакайте оказался подозрительно похож на Галкина

Фанаты разоблачили ужасную семейную тайну Примадонны.

Семейные отношения одной из самых знаменитых семей России всегда были под большим вопросом. После бракосочетания Аллы Пугачевы Максима Галкина пресса наперебой писала, что старшая дочь Примадонны, мягко говоря, недолюбливает избранника матери. Более того, некоторые СМИ утверждали, что и к младшим детям Пугачевой Кристина Орбакайте не питает особой теплоты. Однако среди причин подобного отношения называлась ревность к матери, которая все больше времени уделяет новым отношениям и детям. Неожиданно поклонники артистов предложили новую версию – Орбакайте ревнует, но не мать к ее мужу, а Галкина к Пугачевой. Неспроста ведь ее сын оказался так подозрительно похож на Галкина, пишут фанаты под фото с 20-летним Дени.

По официальной версии своего младшего сына Орбакайте родила в 1998 году от бизнесмена чеченского происхождения Руслана Байсарова. Пара прожила вместе очень недолго, а одной из главных причин расставания стала чрезвычайная ревность Байсарова. Была ли причина для ревности или нет, но и мужчина позволял себе рукоприкладство в отношении Орбакайте, а потом выяснилось, что и у него была молодая любовница на стороне. В итоге она родила Байсарову дочь, а Орбакайте окончено разорвала отношения со вторым мужем.

К слову, часть фанатов Орбакайте не верят в неверность певицы Байсарову и видят очевидную схожесть Дени с отцом. Другая часть поклонников продолжают настаивать на том, что на отца и сына они все равно не похожи. Куда чаще Дени сравнивают с Максимом Галкиным. Например, в этом году Орбакайте вместе со всей семьей поздравляла с юмориста с днем рождения, благодаря чему сохранилось одно из редких общих фото сына певицы и его так называемого «молодого дедушки».

Сам Галкин в 1998 году окончил Российский государственный гуманитарный университет, после чего поступил в аспирантуру. Только в 1994 году состоялся его дебют на сцене с пародиями, и если даже и предположить, что в этот период он мог стать отцом, то, очевидно, что 21-летний молодой артист-студент не готов был становиться семейным человеком. Дружеские отношения с Пугачевой у него завязались приблизительно в 2001 году. Когда позже о них узнала широкая общественность и Орбакайте спрашивали, называет ли она Галкина отчимом, та наотрез отказывалась. Она называла его своим другом и «замечательным родственником». Поклонники продолжают настаивать, что Орбакайте и Галкин не просто дружат, а «давно наставили рога Пугачёвой», но эти предположения основаны только на догадках любителей желтой прессы.