Зрители «Замуж за Бузову» назвали потенциального победителя шоу

В минувшие выходные началось наиболее ожидаемое шоу лета. Из пятнадцати участников ведущая «Дом-2» оставила только десять.

Зрители передачи «Замуж за Бузову» уже определили для себя победителя шоу, хотя толком и не знакомы с кандидатами, желающих жениться на ведущей «Дом-2». Этим счастливчиком оказался 29-летний фотограф Александр Гринев, который первым пришел в студию к Ольге. Вначале она не разрешила ему обнять ее, но позже станцевала с ним и заявила о важности касаться человека. Кадры совместного танца знаменитость опубликовала в своем микроблоге. Фанаты написали паре множество комплиментов и посчитали, что именно Гринев достоин победы в шоу. Выводы стали напрашиваться сами собой.

No comments ?? #принимайменя ???????? A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Aug 26, 2018 at 12:06pm PDT

Ранее Бузова организовала пресс-конференцию по случаю шоу, где будет искать себе нового мужа. Мероприятие прошло в одном из ресторанов, где по стечению обстоятельств ее экс-супруг Дмитрий Тарсов с женой отмечал крещение дочери Миланы. Бузова не отметила конференцию и проигнорировала присутствие бывшего спутника жизни.

Никита Готский