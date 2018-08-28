69-летняя Пугачева покорила фанатов образом 20-летней модели

Мнения

69-летняя Пугачева покорила фанатов образом 20-летней модели

Примадонна снова доказала, что возраст – это лишь цифра.

«Старушка еще полна сил»: Сексолог рассказал об интимной жизни Пугачёвой и Галкина

От редактора

«Старушка еще полна сил»: Сексолог рассказал об интимной жизни Пугачёвой и Галкина

Алла Борисовна удовлетворяет мужа в постели, уверяет эксперт.

Сюжеты:

Кейт Миддлтон родила точную копию Королевы Елизаветы II – фанаты Ксения Собчак насмешила фанатов в Instagram пустым декольте Поклонники: Несовершеннолетний сын Королёвой и Тарзана вынужден работать из-за проблем родителей «Святой Грааль» похудения: Учёные нашли способ утроить эффективность диет Учёные: Люди боятся делиться своими исцеляющими фекалиями В финальном сезоне «Игры престолов» может воскреснуть мертвый персонаж - соцсети Ученые: Мужчины-спортсмены чаще страдают от эректильной дисфункции «Матчи при свечах»: На стадионе «Самара-Арена» отключили свет за неуплату В Великобритании 25 человек умерли от взрывоопасных таблеток для похудения Стала еще красивее: Анастасия Костенко восхитила фигурой в купальнике «Изменилась ради Галкина?»: Фанаты раскритиковали новую внешность Юлии Барановской «Безруков бросит Россию?»: Развод Степаненко и Петросяна вызвал панику в соцсетях
| | Дарья Мельникова готовится стать мамой во второй раз

Дарья Мельникова готовится стать мамой во второй раз

Сегодня, 13:49

В Театре имени Ермоловой, где сейчас работает звезда «Папиных дочек», ищут ей временную замену.

 

В пресс-службе Театра имени Ермоловой рассказали, что Дарья Мельникова готовится стать мамой во второй раз. Представители учреждения уточнили, что звезда «Папиных дочек» взяла у руководства декретные отпуск, и теперь в театре ей ищут временную замену. Ее роли в «Утиной охоте» и «Утюгах» ненадолго перейдут другой актрисе, но Дарья Мельникова сможет вернуться к работе, как только будет готова после рождения ребенка. Следует отметить, что поклонники заподозрили, что актриса беременна еще в начале текущего месяца. В соцсетях она почти перестала публиковать снимки в полный рост, а на остальных появлялась в одежде свободного кроя, за которой фанаты разглядели округлившийся живот. Но артистка и ее муж никак не комментируют ситуацию.

Напомним, что 26-летняя Дарья Мельникова с 2013 года замужем за 34-летним актером Артуром Смоляниновым. Пара воспитывает двухлетнего сына Артура.


Виктория Озерова

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Актриса Дарья Мельникова раскусила схему мошенников
Актриса Дарья Мельникова раскусила схему мошенников

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова рассказала в Instagram о том, как мошенники требовали с нее деньги. Актриса быстро раскусила преступную схему и вышла…

Меньшиков довел до слез беременную Дарью Мельникову
Меньшиков довел до слез беременную Дарью Мельникову

 Сейчас актрисе вообще нельзя расстраиваться, но Мельникова не могла сдержать эмоции.

Звезда «Папиных дочек» рассказала, на что ей приходится идти ради сына
Звезда «Папиных дочек» рассказала, на что ей приходится идти ради сына

Актриса Дарья Мельникова сыграла в популярном сериале «Папины дочки» роль поклонницы футбола Жени Васнецовой. Эта роль принесла ей славу и любовь множества…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости