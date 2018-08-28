В Театре имени Ермоловой, где сейчас работает звезда «Папиных дочек», ищут ей временную замену.

В пресс-службе Театра имени Ермоловой рассказали, что Дарья Мельникова готовится стать мамой во второй раз. Представители учреждения уточнили, что звезда «Папиных дочек» взяла у руководства декретные отпуск, и теперь в театре ей ищут временную замену. Ее роли в «Утиной охоте» и «Утюгах» ненадолго перейдут другой актрисе, но Дарья Мельникова сможет вернуться к работе, как только будет готова после рождения ребенка. Следует отметить, что поклонники заподозрили, что актриса беременна еще в начале текущего месяца. В соцсетях она почти перестала публиковать снимки в полный рост, а на остальных появлялась в одежде свободного кроя, за которой фанаты разглядели округлившийся живот. Но артистка и ее муж никак не комментируют ситуацию.

Напомним, что 26-летняя Дарья Мельникова с 2013 года замужем за 34-летним актером Артуром Смоляниновым. Пара воспитывает двухлетнего сына Артура.

Виктория Озерова