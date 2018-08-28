Дмитрий Шепелев познакомил сына Платона с будущей мачехой

Некоторые упрекнули Ведущий «Первого канала», что он слишком быстро нашёл новую любовь. Вместе с маленьким сыном и новой подругой они провел отпуск в Италии.

Сам Дмитрий Шепелев никак не комментировал то, куда отправился и с кем, однако пресса смогла выйти на человека из его близкого окружения, который рассказал, что шоумен познакомил пятилетнего Платона со своей близкой подругой Екатериной Тулуповой. Девушка, по некоторым данным, сопровождала телеведущего и его сына в поездке за границу.

«Они снимали в Тоскане просторный дом с бассейном. Оба обожают активный образ жизни, потому постоянно где-то пропадали. Ездили по разным экскурсиям, посещали Флоренцию, Лукку. Катя постоянно фотографировала Диму и Платона. Вечерами они устраивали гастрономические посиделки и вкушали лучшие местные блюда», - заявили источники из окружения Шепелева.

Поклонники на просторах социальных сетей заявили о том, что не уверены в том, что Платон был искренне рад знакомству с «будущей мачехой». Почему-то многие в сети решили, что дело будет неизбежно идти к свадьбе, а потому рано или поздно Екатерина оформит над мальчиком опеку.

Некоторые упрекнули Шепелева и в том, что он скрывает новую возлюбленную от общественности. Большинство, однако, порадовались за телеведущего, заявив, что ему действительно уже пора двигаться дальше, хоть и уверены в том, что Жанну ему не заменит уже никто.

Следует напомнить, что гражданская супруга Шепелева певица Жанна Фриске ушла из жизни в возрасте 40 лет. Причиной смерти стала опухоль мозга. После ее кончины вся забота о двухлетнем сыне легла на плечи одинокого отца – Шепелева. Поклонники считают, что Дмитрию пора обзавестись женщиной, которая помогала бы ему в воспитании все растущего мальчика.

Николай Офицеров