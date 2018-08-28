«У них нет любви»: В сети раскрыли брак по расчету у Пугачевой и Галкина

«Показуха», которую они устраивают, выгодна им обоим, но любовью там и не пахнет.

Прийти к выводу о том, что любви в паре Галкина и Пугачевой нет и не было никогда довольно несложно. Тут в качестве аргументов «за» выступают и серьезная разница в возрасте, и приверженность каждого своим карьерам и еще много разных нюансов, которые говорят за то, что брак артистов был заключен по расчету, однако лишь недавно об этом начали активно говорить на просторах сети.

Даже фанаты пары стали сомневаться в том, что Примадонна не изображает любовь с юмористом, как это было, в свое время, с Филиппом Киркоровым. Мнение большинства можно охарактеризовать в довольно простую формулу: показательная любовь со стороны Аллы Борисовны и Галкина является для обоих взаимовыгодной, ведь на этом фоне строятся их успешные карьеры, которые, как и говорилось выше, для каждого из них значат очень многое. Певица благодаря становящемуся все более популярному Галкину может оставаться на волне популярности еще долгие годы, даже не выступая и не выпуская новых песен, Максиму же достаточно громкого имени Примадонны, в качестве своей законной супруги.

Помимо этого, в их отношениях появились дети, которые, наверняка, еще больше еще больше повысили внимание к паре, причем недавние слухи о возможных изменах Максима Галкина только обостряют ситуацию.

Естественно, не обошлось и без тех, кто искренне верят в то, что между Галкиным и Пугачёвой царит не просто любовь, но настоящая семейная идиллия. По их мнению, поклонники всегда найдут за что зацепиться и чем раскритиковать больших артистов, однако не следует забывать, что они тоже люди и человеческие чувства им присущи.

Николай Офицеров