69-летняя Пугачева покорила фанатов образом 20-летней модели

Мнения

69-летняя Пугачева покорила фанатов образом 20-летней модели

Примадонна снова доказала, что возраст – это лишь цифра.

Второй раз на те же грабли: В Сети нашли доказательства возврата Киркорова к Пугачевой

От редактора

Второй раз на те же грабли: В Сети нашли доказательства возврата Киркорова к Пугачевой

 Измены Галкина и алкоголизм Примадонны в скором времени «сыграют на руку» Киркорову и вернут ему…

Сюжеты:

Поклонники: Несовершеннолетний сын Королёвой и Тарзана вынужден работать из-за проблем родителей «Святой Грааль» похудения: Учёные нашли способ утроить эффективность диет Учёные: Люди боятся делиться своими исцеляющими фекалиями В финальном сезоне «Игры престолов» может воскреснуть мертвый персонаж - соцсети Ученые: Мужчины-спортсмены чаще страдают от эректильной дисфункции «Матчи при свечах»: На стадионе «Самара-Арена» отключили свет за неуплату В Великобритании 25 человек умерли от взрывоопасных таблеток для похудения Стала еще красивее: Анастасия Костенко восхитила фигурой в купальнике «Изменилась ради Галкина?»: Фанаты раскритиковали новую внешность Юлии Барановской «Безруков бросит Россию?»: Развод Степаненко и Петросяна вызвал панику в соцсетях В Аргентине появилась огромная посадочная площадка для НЛО в форме звезды Пугачёву назвали предателем и обвинили в отсутствии патриотизма
| | «У них нет любви»: В сети раскрыли брак по расчету у Пугачевой и Галкина

«У них нет любви»: В сети раскрыли брак по расчету у Пугачевой и Галкина

Сегодня, 11:18

«Показуха», которую они устраивают, выгодна им обоим, но любовью там и не пахнет.

 

Прийти к выводу о том, что любви в паре Галкина и Пугачевой нет и не было никогда довольно несложно. Тут в качестве аргументов «за» выступают и серьезная разница в возрасте, и приверженность каждого своим карьерам и еще много разных нюансов, которые говорят за то, что брак артистов был заключен по расчету, однако лишь недавно об этом начали активно говорить на просторах сети.

Даже фанаты пары стали сомневаться в том, что Примадонна не изображает любовь с юмористом, как это было, в свое время, с Филиппом Киркоровым. Мнение большинства можно охарактеризовать в довольно простую формулу: показательная любовь со стороны Аллы Борисовны и Галкина является для обоих взаимовыгодной, ведь на этом фоне строятся их успешные карьеры, которые, как и говорилось выше, для каждого из них значат очень многое. Певица благодаря становящемуся все более популярному Галкину может оставаться на волне популярности еще долгие годы, даже не выступая и не выпуская новых песен, Максиму же достаточно громкого имени Примадонны, в качестве своей законной супруги.

Помимо этого, в их отношениях появились дети, которые, наверняка, еще больше еще больше повысили внимание к паре, причем недавние слухи о возможных изменах Максима Галкина только обостряют ситуацию. 

Естественно, не обошлось и без тех, кто искренне верят в то, что между Галкиным и Пугачёвой царит не просто любовь, но настоящая семейная идиллия. По их мнению, поклонники всегда найдут за что зацепиться и чем раскритиковать больших артистов, однако не следует забывать, что они тоже люди и человеческие чувства им присущи.


Николай Офицеров

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Лицемерие и в старости: Пугачеву заподозрили в лживых чувствах с Галкиным
Лицемерие и в старости: Пугачеву заподозрили в лживых чувствах с Галкиным

Поклонники уверены, что Примадонна только изображает любовь с Максимом Галкиным, как когда-то изображала искренние чувства с Филиппом Киркоровым.

Сюрприз для Галкина: Киркоров признался Пугачевой в любви на 8 марта
Сюрприз для Галкина: Киркоров признался Пугачевой в любви на 8 марта

Прославленный отечественный певец Филипп Киркоров обратился ко всем женщинам со своими поздравлениями в честь Международного женского дня. В своём обращении он…

Фанаты назвали сына Пугачевой вылитым Киркоровым
Фанаты назвали сына Пугачевой вылитым Киркоровым

 В Сети появились новые снимки сына Максима Галкина и Аллы Пугачевой Гарри. Мальчику 4,5 года и выглядит он прекрасно. Родители называют малыша модником и…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости