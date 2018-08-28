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| | «Я начала падать в обморок»: Истощенная Наталья Штурм попала в больницу

«Я начала падать в обморок»: Истощенная Наталья Штурм попала в больницу

Сегодня, 12:56

Переживания певицы из-за сына негативно сказались на ее здоровье.

 

Наталью Штурм экстренно госпитализировали в одну из клиник Подмосковья. Артистке пришлось поставить несколько капельниц. Конфликт довел Наталью до стресса и депрессии. Певица несколько дней ничего не ела из-за подавленного состояния.

Журналистам Наталья Штурм рассказала, что у нее диагностировали переутомление и истощение на почве нервных переживаний. После приема пищи артистка начала терять сознание: «Я начала падать в обморок». Приезд скорой помощи артистка ожидала около часа. Прибывшие медики сделали Наталье укол и настояли на госпитализации, поскольку давление певицы было очень низким. Штурм отказалась оставаться в больнице, несмотря на уговоры медиков. Истощенная исполнительница оформила добровольный отказ от пребывания в медучреждении и уехала домой. О докторах артистка отзывалась положительно, но условия в клинике ей не понравились.

Напомним, бывший муж Натальи Игорь Павлов забрал общего сына к себе в Смоленскую область и заявил, что артистка обязана выплачивать ему алименты. В сентябре станет известно, с кем останется ребенок. Штурм надеется, что суд примет решение в ее пользу.


Мирослава Донцова

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