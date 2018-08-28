«Изменилась ради Галкина?»: Фанаты раскритиковали новую внешность Юлии Барановской

Пользователи Сети не узнали популярную телеведущую Юлию Барановскую после того, как знаменитость сменила образ. Фанаты сразу же стали утверждать, что причиной новой внешности стал именно Максим Галкин.

33-летняя ведущая Юлия Барановская в своем Instagram похвасталась перед подписчиками новым образом. Чрезмерный загар, «прилизанные» волосы и перебор с косметикой не впечатлил поклонников, которые заявили, что такой стиль явно старит женщину. Более того, интернет-пользователи стали критиковать Юлию за то, что на такие изменения звезда пошла ради Максима Галкина, с которым Барановской приписывают роман.

«Изменилась ради Галкина?», «Да уж…Нравятся Максиму такие взрослые женщины, потому она так и старит себя», «Загар Вам не идёт и вообще косметики слишком много», - заявили фолловеры ведущей. Напомним, что фанаты стали подозревать роман между Галкиным и Барановской после того, как знаменитости вместе ушли со светского мероприятия.

Светлана Славянская