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| | «Изменилась ради Галкина?»: Фанаты раскритиковали новую внешность Юлии Барановской

«Изменилась ради Галкина?»: Фанаты раскритиковали новую внешность Юлии Барановской

Сегодня, 10:41

Пользователи Сети не узнали популярную телеведущую Юлию Барановскую после того, как знаменитость сменила образ. Фанаты сразу же стали утверждать, что причиной новой внешности стал именно Максим Галкин.

33-летняя ведущая Юлия Барановская в своем Instagram похвасталась перед подписчиками новым образом. Чрезмерный загар, «прилизанные» волосы и перебор с косметикой не впечатлил поклонников, которые заявили, что такой стиль явно старит женщину. Более того, интернет-пользователи стали критиковать Юлию за то, что на такие изменения звезда пошла ради Максима Галкина, с которым Барановской приписывают роман.

«Изменилась ради Галкина?», «Да уж…Нравятся Максиму такие взрослые женщины, потому она так и старит себя», «Загар Вам не идёт и вообще косметики слишком много», - заявили фолловеры ведущей. Напомним, что фанаты стали подозревать роман между Галкиным и Барановской после того, как знаменитости вместе ушли со светского мероприятия.


Светлана Славянская

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