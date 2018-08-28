Стала еще красивее: Анастасия Костенко восхитила фигурой в купальнике

Недавно родившая жена Дмитрия Тарасова с радостью призналась, что врачи разрешили ей занятия спортом и бассейн.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов чуть больше месяца назад стали родителями. Модель довольно быстро вернулась в форму, чем удивила поклонников. На днях она поделилась радостной новостью в соцсети Instagram. Девушка сообщила, что специалисты наконец-то разрешили ей спорт. Пост Анастасия сопроводила снимком, на котором она позирует в бассейне. «Даже не верится, что уже могу прыгать в бассейн с разбега», - отметила модель. Также Костенко рассказала, что первые приседания после длительного перерыва ей дались нелегко – ноги дрожали и ныли мышцы.

Супруга футболиста восхитила фанатов идеальной фигурой в купальнике. Многие отметили, что дополнительные занятия спортом не нужны и так стройной Анастасии. Подписчики осыпали модель комплиментами, заметив, что после рождения дочери она стала еще красивее - более женственной и привлекательной. «Красивая фигура», «Как Джоли», «Красивая и стройная», «Безупречна», «Роскошная грудь», - пишут восхищенные фолловеры.

Мирослава Донцова