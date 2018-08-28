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| | «Предательница»: Блёданс предпочла российскому триколору цвета флага Колумбии

«Предательница»: Блёданс предпочла российскому триколору цвета флага Колумбии

Сегодня, 10:36

Многие звёзды шоу-бизнеса в честь Дня российского флага поддержали флешмоб #СобериЦветаФлага, собрав триколор из подручных средств. Эвелина Блёданс отличилась от многих знаменитостей, выбрав совершенно другие цвета.

 На странице актрисы в Instagram появилась публикация, в которой она решила обратить внимание подписчиков на состояние их здоровья. Но вместо заботы об иммунитете поклонники обратили внимание на то, какое платье выбрала Эвелина Блёданс. На снимке актриса предстала в платье, которое всеми цветами и их порядком соответствует флагу Колумбии.

Поклонники сразу отметили сходство между южноамериканским триколором и образом Блёданс. Многие вспомнили и о том, что 22 августа проходил День российского флага, который был отмечен многими звёздами. Эвелина участия во флешмобе не принимала, а родному триколору предпочла колумбийский, что не осталось без внимания поклонников. Подписчики посчитали, что актриса просто предательница, раз решила поддержать цвета иностранного флага, а не своего.


Соломон Эспи

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