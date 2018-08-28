Зрители ТНТ требуют «сжечь ведьму Бузову» и очистить эфир от передач с её участием

По мнению телезрителей, на канале ТНТ скоро будет «одна сплошная Бузова». Даже передачи для детей не будут свободны.

Зрители ТНТ отмечают, что весь эфир можно назвать «В гостях у Бузовой». Едва включается телевизор, настроенный на ТНТ, как отовсюду начинает смотреть «певица и телеведущая». Утром выходит обязательный «Дом-2», в котором Ольга теперь главная. После небольшой передышки – реалити-шоу «Замуж за Бузову» где капризная звезда издевается над мужчинами, выбирая самого перспективного жениха. «Наверно так выглядит ад!»,- констатируют телезрители и требуют «сжечь ведьму» и очистить эфир от её присутствия. Полагают, эпопея с женихами будет длиться долгие годы и к Бузовой в последних сезонах начнут свататься принцы на костылях, обиженные пенсионной реформой.

Стоит заметить, что «Замуж за Бузову» находится в лидерах поисковых систем, победив даже новости политики и футбольные матчи. По окончании телесватовства начинается эпичная борьба между Бузовой и Бородиной. От вездесущей Ольги не избавит даже выбор другого канала, ведь там может быть реклама с её участием.