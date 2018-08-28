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| | Поклонники: Несовершеннолетний сын Королёвой и Тарзана вынужден работать из-за проблем родителей

Поклонники: Несовершеннолетний сын Королёвой и Тарзана вынужден работать из-за проблем родителей

Сегодня, 12:42

Чтобы спасти семейный бюджет, мальчик осваивает профессию повара, убеждены поклонники.

На прошлой неделе знаменитая пара Наташа Королёва и Тарзан отмечали хрустальную свадьбу – вместе они уже 15 лет. Особого размаха мероприятию знаменитости решили не придавать, собрав только родных и близких в одном кругу. Главный сюрприз им устроил именно Архип.

«Сын прилетел на каникулы в Москву из Майами. Он заявил, что мечтает стать ресторатором, потому и изъявил желание работать в этой сфере. Начал он почему-то с самых низов – с кухни. Устроился помощником шеф-повара в одном из столичных кафе. Смотрит, как готовятся блюда, выполняет все поручения», - заявил Сергей Глушко, отец мальчика.

Поклонникам сразу же бросилось в глаза, что звёздный ребенок вынужден работать и добиваться всего самостоятельного. Родители не собираются покупать ему будущее. Тут же они и выяснили причины такой позиции: несовершеннолетнему Архипу приходится работать потому что карьера их родителей находится не на самом пике. Королёвой недавно запретили въезд в Израиль, поэтому несколько концертов с аншлагами на «святой земле» отменились, а соответственно пропал и гонорар. Не говоря уже о больших затратах на рекламную кампанию для отмененных выступлений.

В начале лета Тарзан не смог собрать достаточно продаж билетов во время российских гастролей с театральным выступлением. Организаторы вероятнее всего считают, что он уже никому не нужен, так как известны случаи, когда отказывались браться за сотрудничество с ним ввиду низкой популярности.

Некоторые фанаты предполагают, что это всё могло подкосить семейный бюджет, потому Королёвой и Глушко понадобилась еще одна «рука помощи». Ведь содержание имущества, налоги и прочие затраты на звёздную жизнь слишком высоки. Архип понимает это, потому и решил двигаться в ресторанный бизнес, ведь родителям и так приходится оплачивать его обучение в Соединенных Штатах.


Николай Офицеров

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