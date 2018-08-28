69-летняя Пугачева покорила фанатов образом 20-летней модели

Мнения

69-летняя Пугачева покорила фанатов образом 20-летней модели

Примадонна снова доказала, что возраст – это лишь цифра.

Второй раз на те же грабли: В Сети нашли доказательства возврата Киркорова к Пугачевой

От редактора

Второй раз на те же грабли: В Сети нашли доказательства возврата Киркорова к Пугачевой

 Измены Галкина и алкоголизм Примадонны в скором времени «сыграют на руку» Киркорову и вернут ему…

Сюжеты:

Стала еще красивее: Анастасия Костенко восхитила фигурой в купальнике «Изменилась ради Галкина?»: Фанаты раскритиковали новую внешность Юлии Барановской «Безруков бросит Россию?»: Развод Степаненко и Петросяна вызвал панику в соцсетях В Аргентине появилась огромная посадочная площадка для НЛО в форме звезды Пугачёву назвали предателем и обвинили в отсутствии патриотизма «Хватит цену набивать!»: Скромняшке Бузовой припомнили секс с «лысым» на камеру на «Доме-2» Ученые назвали самое эффективное средство против старения Шоу «Замуж за Бузову» по запросам в Google стало популярнее Курбан-байрама Адвокат Петросяна раскрыл правду о беременности любовницы юмориста Ким Кардашьян имплантировала под кожу пульсирующее ожерелье Сестра Ким Кардашьян прогулялась в прозрачном платье и шокировала фанатов Буря на ровном месте: Анжелика Варум и Леонид Агутин прокомментировали слухи о своём разрыве
| | «Безруков бросит Россию?»: Развод Степаненко и Петросяна вызвал панику в соцсетях

«Безруков бросит Россию?»: Развод Степаненко и Петросяна вызвал панику в соцсетях

Сегодня, 10:21

Пользователи опасаются очередной волны разводов в российском шоубизе.

В соцсетях недавно началась настоящая паника, вызванная новостями о разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Юмористы провели в браке более 30 лет, став символом верности и крепкого брачного союза. После того, как фанаты узнали о начале бракоразводного процесса, в котором артисты в судебном порядке делят совместно нажитое имущество, в ряде социальных сетей множество пользователей стали предполагать, чего фанатам российского шоубиза следует ждать в скором будущем. Некоторые юзеры в сети Twitter предположили, что если даже Петросян и Степаненко не сумели сохранить отношения, то вскоре развестись могут даже Наташа Королева и «Тарзан». Кроме того, брак Агутина и Варум, по мнению пользователей, также может оказаться под угрозой, а сама певица недавно озадачила фанатов, опубликовав в Сети стих со строчками: «Ухожу навсегда».

Также юзеры стали шутливо обсуждать, что же ждёт других российских звёзд, спрашивая: «Безруков бросит кого бросит? Россию?», тем самым намекая на его пресловутый патриотизм и любовь к берёзам. Однако, во всеобщей панике лучом света стали сообщения о том, что не стоит обращать внимание на Матильду и Шнурова, а также на Петросяна со Степаненко, так как в России осталось много звёздных союзов, которые не собираются распадаться.


Александр Вест

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Что дальше? Развод Агутина и Варум? Соцсети назвали слухи о разводе Петросяна и Степаненко анекдотом
Что дальше? Развод Агутина и Варум? Соцсети назвали слухи о разводе Петросяна и Степаненко анекдотом

В Сети вспыхнула буря возмущений по поводу краха брака главных юмористов страны и их раздела имущества через суд.

Никаких 50/50: В Сети ополчились против Елены Степаненко
Никаких 50/50: В Сети ополчились против Елены Степаненко

Поклонники звёздного дуэта верят, что Евгений Петросян в судебном разбирательстве – жертва.

«Госпожа Степаненко ведет себя склочно»: Жириновский встал на защиту Петросяна
«Госпожа Степаненко ведет себя склочно»: Жириновский встал на защиту Петросяна

Политик обвинил Елену Степаненко в желании «обобрать до нитки» Евгения Петросяна.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости