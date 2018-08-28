«Безруков бросит Россию?»: Развод Степаненко и Петросяна вызвал панику в соцсетях

Пользователи опасаются очередной волны разводов в российском шоубизе.

В соцсетях недавно началась настоящая паника, вызванная новостями о разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Юмористы провели в браке более 30 лет, став символом верности и крепкого брачного союза. После того, как фанаты узнали о начале бракоразводного процесса, в котором артисты в судебном порядке делят совместно нажитое имущество, в ряде социальных сетей множество пользователей стали предполагать, чего фанатам российского шоубиза следует ждать в скором будущем. Некоторые юзеры в сети Twitter предположили, что если даже Петросян и Степаненко не сумели сохранить отношения, то вскоре развестись могут даже Наташа Королева и «Тарзан». Кроме того, брак Агутина и Варум, по мнению пользователей, также может оказаться под угрозой, а сама певица недавно озадачила фанатов, опубликовав в Сети стих со строчками: «Ухожу навсегда».

Также юзеры стали шутливо обсуждать, что же ждёт других российских звёзд, спрашивая: «Безруков бросит кого бросит? Россию?», тем самым намекая на его пресловутый патриотизм и любовь к берёзам. Однако, во всеобщей панике лучом света стали сообщения о том, что не стоит обращать внимание на Матильду и Шнурова, а также на Петросяна со Степаненко, так как в России осталось много звёздных союзов, которые не собираются распадаться.

Александр Вест