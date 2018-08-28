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| | Анастасия Решетова осталась без «жирного» источника прибыли

Анастасия Решетова осталась без «жирного» источника прибыли

Сегодня, 12:07

Вторая гражданская «жена» Тимати снова впала в депрессию и решила удалить свой Instagram-аккаунт.

 

Переломный момент в жизни Анастасии Решетовой настал не случайно. Модель разгневалась после того, как Тимати отметил свое 35-летие на роскошной яхте вместе с Аленой Шишковой и дочерью Алисой. Как только Шишкова приехала навестить дочь и поздравить бывшего гражданского мужа, Анастасия тут же исчезла с яхты. Интересно, что в соцсети Шишкова посвятила экс-возлюбленному трогательный пост в честь дня рождения, опубликовав фото с дочкой. А Решетова не потрудилась поздравить любимого человека – на ее странице в этот день подписчики заметили только два снимка, на одном из которых она продемонстрировала платье, а на другом плавает в море.

После всего этого модель осталась без «жирного» источника прибыли – девушка удалила свою страницу Instagram, которая приносила ей немало денег. В соцсети Решетова рекламировала свой салон красоты, одежду, косметику и другие товары спонсоров.

Анастасия не впервые блокирует свою страницу. Несколько месяцев назад модель огорчилась, прочитав неприятные комментарии к снимку, на котором она позирует в черном купальнике. Однако вскоре девушка вернула свой аккаунт, поняв, что может лишиться миллионов.


Мирослава Донцова

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