«Она совсем без тормозов»: Актер Иван Жидков перешагнул через себя и вернулся к матери своего сына

Сообщалось, что артист бросил Лилию Соловьеву с новорожденным мальчиком на руках.

По всей видимости, у пары действительно произошел серьезный конфликт на бытовой почве. Близкие к семье поговаривали, что у них уже давно назревал кризис, а причиной тому послужили постоянные ссоры, взаимные упреки и отсутствие у пары элементарного понимания друг друга. Сам Жидков искренне предполагал, что Лилия выйдет на работу едва ли не сразу после родов. Правда это или нет, никто из супругов так и не подтвердил.

Сейчас понятно одно, Иван смог перешагнуть через себя и вернулся к матери своего сына. Теперь он, по всей видимости, должен будет снова работать над тем, чтобы вернуть симпатию своей возлюбленной.

«Лиля – девушка с характером, она совсем без тормозов. Она не понимает, что произошло. Я не хочу к ней возвращаться, у меня психика не железная. Сыну я дам все, что могу. Ей – нет. Если ты женщина с ребенком, то тебе можно многое, но не все», - рассказывал ранее актер, но спустя какое-то время решил вернуться к возлюбленной.

«Сейчас мы помирились и все хорошо. О свадьбе пока даже и не думаем. Для начала надо отношения наладить, а потом поговорим», - добавил Жидков.

Судя по всему, между молодыми родителями, хоть и временно, но царит взаимопонимание и гармония. Возлюбленная Ивана тяжело переживала из-за разрыва с любимым человеком, но старалась не падать духом из-за маленького сына.

Николай Офицеров