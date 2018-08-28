Певица решила растить своих детей вдали от родины.

В ряде соцсетей стали появляться гневные сообщения поклонников Аллы Пугачёвой, которые обвиняют примадонну в полном отсутствии патриотизма. Слухи о том, что певица уехала на постоянное место жительства в Европу, породили волну возмущений. Многие поклонники Аллы Пугачёвой заявили, что она предатель, ведь именно Россия подарила звезде культовый статус и многомиллионные заработки, а сама она решила забыть о своих корнях, воспитывая своих отпрысков за границей. В сети микроблогов Twitter некоторые пользователи стали шутить о том, что в Европу Пугачёва отправилась с тремя детьми, так как с собой она взяла не только близнецов Гарри и Лизу, но и Максима Галкине, который младше её на целых 27 лет.

Однако, многие фанаты звезды отечественной эстрады поддержали намерения певицы, заявив, что в последнее время российское правительство делает всё, чтобы жители страны совершали срочную «эвакуацию», забирая все свои пожитки подальше от пенсионных реформ, запретов мессенджеров и прочих ограничений гражданских свобод.

Александр Вест