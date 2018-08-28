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«Хватит цену набивать!»: Скромняшке Бузовой припомнили секс с «лысым» на камеру на «Доме-2»

Сегодня, 09:47

Речь идет о знаменитом интимном видео с Романом Третьяковым, появившемся еще на рассвете реалити-шоу.

 

Пользователи в социальных сетях продолжают обсуждать вступительный эпизод нового шоу «Замуж за Бузову», а также все ее ключевые поступки. Некоторым показалось, что на шоу Бузова уж сильно перестаралась с образом «скромняшки». В частности, некоторым показалось, что запрещать целовать себя даже в щеку и обниматься уж явно не в образе развратной на сцене поющей ведущей.

«Кстати, было очень странно смотреть на то, что Бузова запрещала всем целовать себя в щеку или даже обнимать. Это для нее якобы неприемлемо на первой встрече и все такое. В общем, чтобы зритель подумал, что имеет дело с первосортной скромняшкой. Я вас умоляю! Все, кто смотрел самые ранние выпуски «Дома-2» должен вспомнить секс Оленьки с лысым на камеру. Потому можно сказать просто - хватит себе цену набивать!», - осудили девушку пользователи.

Также некоторые отметили, что у всех должно быть право исправиться, а потому, вполне возможно, Ольга хочет на всю Россию показать себя с новой стороны, потому и показывает себя скромной.

 

Недавно в сети появилось также мнение о том, что количество Ольги Бузовой на российском телевидении становится уже настолько всепоглощающим, что больше напоминает «ад». Помимо этого, от нее «не спастись» даже в YouTube, ведь и там она в местных шоу и хит-парадах.


Николай Офицеров

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