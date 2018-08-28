Адвокат Петросяна раскрыл правду о беременности любовницы юмориста

Споры по поводу видео, на котором отчетливо видно интересное положение Татьяны Брухуновой, по-прежнему не утихают. Сергей Жорин решил поставить точку в этом вопросе, заявив, что никакой беременности нет.
Скандальный развод «смешной» пары обсуждается всеми и везде. Особенно популярной темой для дискуссий стала возможная беременность 29-летней Татьяны Бурхуновой, помощницы и любовницы Петросяна. Именно ее называют виновницей краха брака юмористов. В популярном проекте «Пусть говорят» недавно продемонстрировали видео, на котором многие разглядели округлившийся живот любовницы Петросяна. По информации редакторов шоу, видео снято в конце весны. Некоторые утверждают, что именно узнав о беременности пассии мужа, Степаненко подала на развод и решила разделить имущество в суде.
Адвокат Евгения Петросяна раскрыл правду о беременности Бурхуновой. Сергей Жорин заявил, что видео сделано два года назад, а кадры – настоящий монтаж. Правозащитник уверен на 100%, что интересное положение Татьяны – только слухи.
Татьяна Бурхунова за время работы с Евгением Петросяном стала настоящей леди. Девушка одевается от известных брендов, а ее украшения оценивают в тысячи долларов. Ходят слухи, что юморист одну из своих квартир оформил на Татьяну. Однако артист пока не отреагировал на эти домыслы. На данный момент Евгений Ваганович занят делением баснословного имущества.