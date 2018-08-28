69-летняя Пугачева покорила фанатов образом 20-летней модели

Мнения

69-летняя Пугачева покорила фанатов образом 20-летней модели

Примадонна снова доказала, что возраст – это лишь цифра.

Второй раз на те же грабли: В Сети нашли доказательства возврата Киркорова к Пугачевой

От редактора

Второй раз на те же грабли: В Сети нашли доказательства возврата Киркорова к Пугачевой

 Измены Галкина и алкоголизм Примадонны в скором времени «сыграют на руку» Киркорову и вернут ему…

Сюжеты:

Шоу «Замуж за Бузову» по запросам в Google стало популярнее Курбан-байрама Адвокат Петросяна раскрыл правду о беременности любовницы юмориста Ким Кардашьян имплантировала под кожу пульсирующее ожерелье Сестра Ким Кардашьян прогулялась в прозрачном платье и шокировала фанатов Буря на ровном месте: Анжелика Варум и Леонид Агутин прокомментировали слухи о своём разрыве Экс-солистка Spice Girls призналась в секс-зависимости и алкоголизме 69-летняя Пугачева покорила фанатов образом 20-летней модели Анджелина Джоли наняла нового адвоката, чтобы лишить Брэда Питта родительских прав Алёна Шишкова променяла Тимати на молодого хоккеиста Ученые обнаружили способ внезапного уничтожения Земли Avito, ЖЖ и Rutube начнут передавать сведения о пользователях спецслужбам А Даша?: Фанаты обвинили Крида в поисках Афродиты в морских пучинах
| | Адвокат Петросяна раскрыл правду о беременности любовницы юмориста

Адвокат Петросяна раскрыл правду о беременности любовницы юмориста

Сегодня, 09:23

Споры по поводу видео, на котором отчетливо видно интересное положение Татьяны Брухуновой, по-прежнему не утихают. Сергей Жорин решил поставить точку в этом вопросе, заявив, что никакой беременности нет.

 

Скандальный развод «смешной» пары обсуждается всеми и везде. Особенно популярной темой для дискуссий стала возможная беременность 29-летней Татьяны Бурхуновой, помощницы и любовницы Петросяна. Именно ее называют виновницей краха брака юмористов. В популярном проекте «Пусть говорят» недавно продемонстрировали видео, на котором многие разглядели округлившийся живот любовницы Петросяна. По информации редакторов шоу, видео снято в конце весны. Некоторые утверждают, что именно узнав о беременности пассии мужа, Степаненко подала на развод и решила разделить имущество в суде.

Адвокат Евгения Петросяна раскрыл правду о беременности Бурхуновой. Сергей Жорин заявил, что видео сделано два года назад, а кадры – настоящий монтаж. Правозащитник уверен на 100%, что интересное положение Татьяны – только слухи.

 

Татьяна Бурхунова за время работы с Евгением Петросяном стала настоящей леди. Девушка одевается от известных брендов, а ее украшения оценивают в тысячи долларов. Ходят слухи, что юморист одну из своих квартир оформил на Татьяну. Однако артист пока не отреагировал на эти домыслы. На данный момент Евгений Ваганович занят делением баснословного имущества.


Мирослава Донцова

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Петросян станет папой: Молодую любовницу юмориста подозревают в беременности
Петросян станет папой: Молодую любовницу юмориста подозревают в беременности

 Об интересном положении 29-летней помощницы Евгения Петросяна рассказали соседи девушки.

Мемы друг другу пересказывают: Водонаева высмеяла интимные отношения Петросяна и его любовницы
Мемы друг другу пересказывают: Водонаева высмеяла интимные отношения Петросяна и его любовницы

 Бывшая участница «Дома-2» удивляется тому, что Брухунова, которая находится в самом расцвете своей сексуальности, выбрала «пенсионера Петросяна».

Катя Гордон высмеяла развод Петросяна и Степаненко рифмой с юмором
Катя Гордон высмеяла развод Петросяна и Степаненко рифмой с юмором

Известная журналистка в честь развода юмористов написала сатирический стих, назвав разрыв отношений Петросяна и Степаненко «сюром».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости