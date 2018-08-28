Адвокат Петросяна раскрыл правду о беременности любовницы юмориста

Споры по поводу видео, на котором отчетливо видно интересное положение Татьяны Брухуновой, по-прежнему не утихают. Сергей Жорин решил поставить точку в этом вопросе, заявив, что никакой беременности нет.

Скандальный развод «смешной» пары обсуждается всеми и везде. Особенно популярной темой для дискуссий стала возможная беременность 29-летней Татьяны Бурхуновой, помощницы и любовницы Петросяна. Именно ее называют виновницей краха брака юмористов. В популярном проекте «Пусть говорят» недавно продемонстрировали видео, на котором многие разглядели округлившийся живот любовницы Петросяна. По информации редакторов шоу, видео снято в конце весны. Некоторые утверждают, что именно узнав о беременности пассии мужа, Степаненко подала на развод и решила разделить имущество в суде.

Адвокат Евгения Петросяна раскрыл правду о беременности Бурхуновой. Сергей Жорин заявил, что видео сделано два года назад, а кадры – настоящий монтаж. Правозащитник уверен на 100%, что интересное положение Татьяны – только слухи.

Татьяна Бурхунова за время работы с Евгением Петросяном стала настоящей леди. Девушка одевается от известных брендов, а ее украшения оценивают в тысячи долларов. Ходят слухи, что юморист одну из своих квартир оформил на Татьяну. Однако артист пока не отреагировал на эти домыслы. На данный момент Евгений Ваганович занят делением баснословного имущества.

Мирослава Донцова