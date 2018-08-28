Рита Дакота обвинила в своём неудачном браке с Соколовским отца

Постоянные измены мужчины стали причиной разрыва брачного союза.

Рита Дакота, ставшая выпускницей седьмого сезона популярного телешоу «Фабрика звёзд», обвинила в своём неудачном браке с Владом Соколовским отца, рассказав о причинах, по которым ей тяжело строить отношения с мужчинами. Ранее в прессе появились статьи о супружеской неверности Соколовского, что подтвердила и сама певица. Комментируя свой неудачный брачный союз, Рита заявила, что любая девушка, у которой были достаточно напряжённые отношения с отцом, в будущем будет сталкиваться с проблемами в личной жизни.

Несмотря на противоречивые поступки, совершённые отцом Дакоты, певица всё же нашла в себе силы признаться ему в любви, рассказав фанатам, что в будущем она намерена простить его, выплеснув все негативные эмоции в творчество. Рита Дакота выразила уверенность в том, что мужчины перестанут её предавать лишь тогда, когда она сама откажется воспринимать себя как жертву.

Александр Вест