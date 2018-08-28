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Шоу «Замуж за Бузову» по запросам в Google стало популярнее Курбан-байрама

Сегодня, 09:36

За прошедшую неделю российские пользователи Google больше всего интересовались тем, как популярная певица устраивает свою личную жизнь.

За неделю с 20 по 27 августа самым популярным запросом в Google-поисковике стало шоу «Замуж за Бузову» на телеканале ТНТ. Большой ажиотаж начался после выхода первой серии в воскресенье 26 августа. Из 15 участников на шоу остались только 10 молодых людей, готовых побороться за руку и сердце популярной певицы. Российские пользователи хотели получше изучить кандидатов на роль мужа Ольги Бузовой и посмотреть, как они после окончания проекта.

 

На втором месте расположился мусульманский праздник Курбан-байрам. Российскими пользователями было сделано более 200 тысяч запросов, а пик популярности пришёлся на 20 августа. Юзеры хотели прочесть про традиции древнейшего праздника в исламе, проходившего с 21 по 25 августа.

Замакает тройку самых популярных запросов Настя Ивлеева, лидировавшая 21 августа с более 100 тысячами поисковых запросов в Google. Всплеск интереса к персоне ведущей телешоу «Орёл и решка. Перезагрузка» произошёл после скандального интервью у Юрия Дудя.


Яна Белова

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