Музыканта обвинили в антиукраинской пропаганде.

Знаменитый музыкант Роджер Уотерс, ставший одним из основателей легендарной группы Pink Floyd, вскоре выступит в Санкт-Петербурге и Москве. В преддверии грандиозных концертов в России Украина обвинила Уотерса в посягательствах на её территориальную целостность, а также в попытке легализовать аннексию крымского полуострова. Из-за обвинений в антиукраинской пропаганде отныне музыкант числится в базе данных сайта «Миротворец», что означает запрет на въезд в украинское государство. Комментируя попадание в данный список, Роджер Уотерс заявил, что Украине не следует обвинять во всех своих бедах Россию, так как конфликт на Донбассе, по его словам, был спровоцирован именно американским госдепом.

Уотерс подчеркнул, что США удаётся держать сложившуюся ситуацию за счёт полного контроля СМИ, так как мнение большинства граждан попросту зависят от прессы. Заметим, претензии украинской стороны к музыканту возникли в основном из-за его слов о том, что у России имеется достаточная документальная база, доказывающая российскую принадлежность Крыма.

Александр Вест