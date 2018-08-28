Кайли Дженнер получит $5 миллионов за кучу грязи

Знаменитая участница шоу Кардашьянов разместила на продажу голый участок, но из-за своего имени просит за него огромные деньги.

Все дело в том, что он продается именно как пустое пространство, но стоит более чем достаточно, потому как примыкает практически к ее дому в Hidden Hills и идеально подходит для того, чтобы уже сейчас начинать там строительство.

Поклонникам показалось, что Кайли попросту пытается избавиться от участка, который весит у нее тяжелым грузом, однако скидывать из-за этого цену девушка не намерена.

Тем не менее, сетевые эксперты не сомневаются в том, что Дженнер все же сможет продать участок. Изначально она планировала строить на нем просторный сад и, вероятнее всего, стойло для лошадей и отдельную лужайку, на которой можно устраивать езду.

Злопыхателей не удивляет, что в прошлом году Кайли смогла пополнить список одной из самых молодых миллиардеров мира, сделавших свой бизнес самостоятельно, ведь если просить 5 миллионов долларов за каждую кучу грязи, то можно весьма преуспеть на этом поприще.

Николай Офицеров