«Неужели я умру?»: Госпитализированная София Ротару испугалась за свою жизнь

У артистки, упавшей в обморок в Уфе, диагностировали транзиторную ишемическую атаку.

Неприятный инцидент произошел с Софией Ротару во время ее выступления на корпоративе в Уфе. Певица потеряла сознание во время, в результате чего была экстренно госпитализирована в одну из клиник. По словам одной из медсестер, Ротару поступила в больницу с подозрением на инсульт. Когда артистку везли в реанимацию, она очнулась и испуганно спросила: «Неужели я умру?». Заслуженная артистка очень испугалась за свою жизнь. Как рассказали в больнице, после проведенного анализа МРТ певицу успокоили, сообщив, что это был не инсульт. Однако медики отметили, что томографические изображения показали множественные следы ранее перенесенных инсультов. Кроме того, некоторые медикаменты знаменитость принимала не правильно, а лекарства, направленные на борьбу с тромбами, она не пила.

Оказалось, что обморок артистки был спровоцирован транзиторной ишемической атакой, связанной с нарушением кровообращения головного мозга. В результате приступа певица временно потеряла память. Медики посоветовали Ротару остаться в больнице еще пять дней, поскольку память полностью не возобновилась, однако певица отказалась.

Вчера на своей странице в соцсети София Ротару успокоила поклонников, сообщив им, что чувствует себя хорошо. Однако врачи утверждают, что певице нужно срочно заняться лечением сосудов.

Мирослава Донцова