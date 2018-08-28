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| | Сестра Ким Кардашьян прогулялась в прозрачном платье и шокировала фанатов

Сестра Ким Кардашьян прогулялась в прозрачном платье и шокировала фанатов

Сегодня, 08:45

Сестра Ким Кардашьян Кортни продемонстрировала сексуальные формы на улицах Мексики. 39-летняя женщина прогулялась в прозрачном платье, чем вызвала восторг у публики.

Кортни Кардашьян пошла по стопам своей знаменитой сестры и также решила шокировать фанатов. Сейчас знаменитость отдыхает с подругами в городе Кабо-Сан-Лукас, где Кортни решила устроить шумную вечеринку. Для выхода в свет Кардашьян надела эффектное платье фиолетового цвета, которое было абсолютно прозрачное. На счастье, под платьем женщина надела боди телесного оттенка, чтобы не смущать публику.

Стоит напомнить, что Кортни является счастливой матерью троих детей. Однако это совсем не мешает знаменитости прекрасно выглядеть и веселиться далеко от детей, а точнее в другой стране.


Светлана Славянская

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