«Мне осталось мало»: Заявление больного Валентина Гафта повергло в шок его фанатов

Актёр рассказал о том, что его жизнь подходит к концу.

Летом нынешнего года прославленный отечественный актёр Валентин Гафт так и не сумел нормально отдохнуть из-за плачевного состояния его здоровья. Больной престарелый артист в ходе программы «Привет, Андрей!» в качестве приглашённого гостя рассказал, что на своей даче ему удалось побывать лишь несколько раз, так как в последнее время ему тяжело даже ходить. Гафт, появившийся на съёмочной площадке телешоу в сопровождении сиделки, заметил, что ему не хотелось бы становиться обузой, заявив, «Мне осталось мало». По словам Валентина Гафта, из-за его низкой мобильности ему не удалось побывать на похоронах его коллег, недавно ушедших из жизни, о чём он очень сожалеет.

Кроме того, актёр развеял слухи о том, что его супруга Ольга Остроумова, с которой Гафт живёт в браке уже в течение 25 лет, якобы плохо о нём заботиться, подтвердив обратное. Сама Остроумова рассказала, что не гнушается критики творчества её супруга, стараясь помогать ему во всём, давая ценные советы.

Александр Вест