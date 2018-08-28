Дочь Михаила Турецкого устроит роскошную свадьбу в фешенебельном отеле

8 лет девушка мечтала об этом и наконец сочетается узами брака со своим гражданским мужем.

Дата свадьбы назначена на 22 сентября. Дочь Народного артиста России и основателя «Хора Турецкого» Михаила Турецкого Наталья планирует устроить роскошную свадьбу в фешенебельном отеле. В гражданском браке она живет уже восемь лет и воспитывает с будущим супругом Дмитрием двоих детей.

На девичник подружки невесты решили собраться в другом столичном отеле. В гостинице забронирован лучший номер, а его пространство украсили шарами в пастельной гамме. В самый разгар праздника вынесли дизайнерский торт. В этот день подружки невесты одна за другой выкладывали публикации в Instagram, показывая, как провожают в семейную жизнь свою счастливую подругу. После прошедшей шумной вечеринке в номере гостиницы девушки поехали на лимузине кататься по ночной Москве.

Кульминацией праздника стало посещение ночного клуба. Компания отправилась смотреть на полуобнаженных красавцев, как это заведено на мероприятиях подобного типа.

«Я мечтала о самом клевом девичнике, и я его получила. Это непередаваемые эмоции, с которыми ничего не может сравнится. Спасибо всем моим подругам! Девчонки, я вас обожаю! Каждая девушка в мире заслуживает личный праздник мечты, а мечты у всех разные», - заявила в Instagram Наталья.

Николай Офицеров