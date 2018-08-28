Ким Кардашьян имплантировала под кожу пульсирующее ожерелье

Мода является одним из вариантов самовыражения людей, о чём говорят довольно странные аксессуары и украшения. Ким Кардашьян решилась на смелый эксперимент, показав, как могут выглядеть ожерелья в будущем.

Известный пиарщик и друг жены Канье Уэста Саймон Хак уверен, что дальнейшее развитие моды приведёт к тому, что люди начнут вживлять украшения себе под кожу. Он представил концепцию экспериментальных аксессуаров, которую назвал A. Human. Моделями для демонстрации украшений выступили Ким Кардашьян, Андреа Пежич, Крисси Тейген.

Звезда реалити-шоу поделилась в Сети видео, на котором показала, как выглядит имплантированное ожерелье. Аксессуар выглядит довольно странно, но придаёт образу Ким неожиданные черты. Кроме этого, ожерелье пульсирует в такт сердцебиению модели, что особенно эффектно смотрится в темноте. Кардашьян наглядно продемонстрировала украшение при различном освещении, предоставляя поклонникам возможность рассмотреть его как следует.

Подобные украшения могут войти в моду уже довольно скоро, вслед за различными попытками модников модифицировать своё тело, для большего привлечения внимания. Различные пульсирующие аксессуары, которые можно имплантировать, станут настоящей находкой для любителей ночной жизни.

Соломон Эспи