Буря на ровном месте: Анжелика Варум и Леонид Агутин прокомментировали слухи о своём разрыве

Поводом для таких предположений стал стих, появившийся в микроблоге певицы.

Леонид Агутин и Анжелика Варум решили прокомментировать слухи о своём якобы готовящемся разрыве, раскрыв правду о взаимоотношениях в их семье. Недавно в Instagram-аккаунте Варум появилась публикация со стихотворением, в первой строке которого содержались строки: «Ухожу навсегда». Многие поклонники звёздной пары не стали обращать внимание на смысл стиха, подумав, что таким образом Анжелика намекнула на скорый разрыв с именитым супругом. После того, как многие СМИ рассказали о «намерениях» Варум, Анжелика пояснила в Сети, что всегда стоит читать все строки произведения, а не судить по обложке, заметив, что ей следует переходить на более короткие стихи в стиле хокку, чтобы не провоцировать появление столь тревожащих слухов вновь.

Что касается Агутина, певец также отреагировал на возникшую шумиху, заявив, что в этот раз фанатское сообщество попросту устроило бурю на ровном месте. Леонид Агутин подчеркнул, что начитавшись заголовков «жёлтой» прессы у него попросту испортилось настроение, а на самом деле он лишь наслаждался отдыхом со своей возлюбленной и их кошкой в выходной день.

Александр Вест