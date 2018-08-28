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| | Экс-солистка Spice Girls призналась в секс-зависимости и алкоголизме

Экс-солистка Spice Girls призналась в секс-зависимости и алкоголизме

Сегодня, 08:27

Мел Би намерена пройти курс лечения, чтобы избавиться от вредных привычек, появившихся у нее после развода.

  

Экс-солистка ранее популярной группы Spice Girls, Мел Би, в прошлом году разошлась со своим мужем Стефеном Белафонте. Мелани Браун призналась, что после развода ее охватила жуткая депрессия. Чтобы заглушить боль от разлуки с супругом певица начала вести беспорядочную половую жизнь, а также употребляла много спиртного. Приближенные к артистке говорили, что за день Мел могла побывать в постели с тремя партнерами. Спустя время артистка осознала, что без квалифицированной помощи она не сможет остановиться. От секс-зависимости и алкоголизма Мелани будет лечиться в одной из клиник Великобритании.

Последние полгода оказались самыми тяжелыми для артистки. Знаменитость призналась, что пробовала побороть депрессию с помощью чтения книг о психическом здоровье. Экс-участница Spice Girls не стесняется говорить о возникших проблемах в своей жизни и считает, что каждый может оказаться на ее месте. Мел Би намерена стать лучшей ради своих детей. Поп-звезда воспитывает трех дочерей, самой младшей всего семь лет.

The Sun сообщает, что во время развода певица обвинила супруга в психологическом насилии. Она утверждала, что Стефен заставлял ее заниматься сексом с другими женщинами. Молодая няня супругов даже забеременела после любовных связей с ними.


Мирослава Донцова

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