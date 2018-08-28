69-летняя Пугачева покорила фанатов образом 20-летней модели

Примадонна снова доказала, что возраст – это лишь цифра.

Алла Пугачёва в очередной раз покорила фанатов, продемонстрировав в Сети свой новый молодёжный образ. Легендарная певица решила, что в 69-летнем возрасте она не обязана одеваться, как бабушка, сменив сдержанные наряды на броскую современную одежду. Поклонники Пугачёвой отметили, что стиль примадонны идеально подошёл к её внешности, а то, что Пугачёва недавно сбросила множество лишнего веса пошло ей только на пользу, так как обтягивающие джинсы с модными подворотами смотрелись изящно на её стройных ногах.

Пугачёва предстала перед объективом фотокамеры в белоснежных спортивных кроссовках, чёрной бейсболке и того же цвета кофте и длинной футболке, больше походя на 20-летнего подростка, а не на престарелую женщину. В комментариях в соцсетях один из фанатов прокомментировал внешний вид примадонны, заявив: «Цветёт и пахнет!», подчеркнув, что в данный момент Пугачёва выглядит как никогда свежо и органично.

Александр Вест