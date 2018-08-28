Анджелина Джоли наняла нового адвоката, чтобы лишить Брэда Питта родительских прав

Голливудская звезда Анджелина Джоли продолжает вести войну за детей со своим бывшим супругом Брэдом Питтом. Сообщается, что актрису не покидает идея единоличной опеки над наследниками.

Стало известно, что Анджелина Джоли пошла в атаку в вопросе об опеки над детьми. Сообщается, что знаменитость не устраивает тот факт, что Брэд Питт может в любое время появиться в её доме, чтобы встретиться с детьми. Актриса уже наняла нового адвоката и теперь с ней будет работать опытный юрист, который сможет лучше защитить интересы детей, Саманта Блей Деджан.

Инсайдеры сообщают, что при помощи нового юриста Джоли попробует всеми способами лишить Питта родительских прав, поскольку желает самостоятельно заниматься воспитанием детей. Напомним, что пара развелась ещё в 2016 году.

Светлана Славянская