Алёна Шишкова променяла Тимати на молодого хоккеиста

Вторая вице-мисс России 2012 года не долго оставалась одна и успела найти замену известному рэперу.

Несмотря на то, что Алёна Шишкова продолжает часто видеться со своим бывшим возлюбленным и даже проводить с ним отпуск, девушка уже подыскала замену Тимати. Известного российского рэпера и отца её дочери Алисы 25-летняя красотка променяла на начинающего, но перспективного хоккеиста Максима Мамина.

Пару застали в одном из развлекательных комплексов дачного посёлка Лесной городок, что в Московской области. Они пили вино и о чём-то мило беседовали. Пользователи уверены, что между Алёной и Максимом намного больше, чем просто дружба, и ждут, когда пара официально признает свои отношения. Стоит отметить, что Алёна и Максим действительно знакомы – они подписаны на страницы друг друга в соцсети Instagram.

Молодой человек родом из Москвы и является воспитанником хоккейной школы ЦСК, однако в июне 2017 года стал играть за американскую команду «Флорида Пантерз». В свои 23 года Максим Минин успел завоевать серебро на чемпионате России, а в мае 2018 года отстаивал честь страны на Чемпионате мира по хоккею с шайбой, но сборной не удалось выйти в полуфинал.

Яна Белова